Готовимся к Крещению: украинская певица залезла голышом в ледяную воду

Украинская певица и телеведущая TAYANNA решила морально подготовить фанатов к купанию в проруби на Крещение. Звезда показала, как сама совершала омовения в ледяной воде.

На странице в Instagram TAYANNA запостила фото, на котором предстала обнаженная, стоя в водоеме. Певица позировала спиной, прикрыв грудь руками. Волосы красавица предусмотрительно собрала в пучок.

Свой пост артистка никак не назвала и не указала, где проходило купание — вероятно, во избежание паломничества поклонников.

Тем не менее, фанаты сами выяснили, что действие состоялось скорее всего, в Голосеевской купели. Вероятно, именно в Голосеевском лесу возле монастыря голая певица позировала неизвестному фотографу.

Напомним, синоптики предупредили любителей Крещенских купаний, что в Украину идут сильные морозы. А представители ПЦУ объяснили, почему ныряния в прорубь на Крещение не заменяют ни молитву, ни исповедь. Тех, кто все-таки решится соблюсти традицию и устроить Крещенский заплыв, спасатели просят купаться только в специально оборудованных местах, где дежурят врачи и представители ГСЧС.

Фото tayanna_reshetnyak/Instagram

90

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter