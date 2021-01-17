Назло Собчак: Нино Нинидзе поздравляют с беременностью

Российскую актрису, 29-летнюю Нино Нинидзе поздравляют с беременностью от экс-супруги Ксении Собчак Максима Виторгана. При этом девушка сама подогрела слухи, разместив в своем аккаунте фотографию, на которой ее обнимает плачущий возлюбленный. Снимок был сделан на отдыхе в Маскате (Оман).

«Смотри, какую нежность я нашла. „Объятие в Омане“. Будто выбирали, куда встать», — подписала Нинидзе фото, которое она выложила в Instagram.

И хотя актриса не назвала причину слез Максима Виторгана, поклонники решили, что столь эмоционально он мог отреагировать лишь на новость о том, что вновь станет папой.

Пользователи Сети сразу стали поздравлять Нино с грядущим пополнением в семье.

«Интересно, что способно заставить такого мужчину, как Виторган, растрогаться? Неужели вы ждете малыша?», «Поздравляем! Наконец-то вашего счастья станет еще больше», — пишут фанаты.

Примечательно, что близкие пары избегают разговоров о беременности Нинидзе. Когда журналистам удалось дозвониться до супруги отца Максима Виторгана, та заявила: «Простите, я бы не хотела комментировать такие вещи».

Как известно, Нино Нинидзе уже воспитывает сына Сашу, который появился на свет в союзе с Кириллом Плетневым. Что же касается Виторгана, то для него ребенок станет уже четвертым. В браке с актрисой Викторией Верберг появились на свет Полина и Даниил, а Ксения Собчак подарила ему сына Платона.

Напомним, о романе Виторгана и Нинидзе стало известно летом 2019 года, а о своих отношениях они впервые рассказали в марте 2020 года, как раз после совместно проведенного в Омане отпуска.

Фото HELLO

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