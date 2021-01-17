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Шоу-бизнес

Круг наследников расширяется: стало известно, кто еще может претендовать на имущество Грачевского

16:25 17 января 2021
Борис Грачевский со второй женой

Умерший от коронавируса Борис Грачевский был женат трижды. И только с третьего раза, по его словам, он обрел настоящую любовь и покой, пишет MSN.

После смерти создателя «Ералаша» его последняя супруга Екатерина стала обладательницей многомиллионного наследства. Друзья Грачевского утверждают, что именно еще при жизни Борис завещал ей свое имущество.

Казалось бы, все точки расставлены, если бы не одно «но». Никто не отменял и авторские права на «Ералаш». Грачевский являлся учредителем двух компаний, занимавшихся производством: ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш». И бизнес процветал. По данным НТВ, «Ералаш» заработал 89 млн рублей за год, а продюсерский центр принес своим владельцам 36 млн годовой прибыли.

По словам юриста, на права могут претендовать дети от других браков, при этом закон защищает несовершеннолетних: они имеют обязательную долю. Следовательно, на наследство имеет право и бывшая жена Грачевского Анна Грачевская, которая родила в браке с ним дочь Василису.

Анна Грачевская с дочерью Василисой

Возможно, женщина воспользуется своим правом и ступит на тропу войны со вдовой Грачевского Екатериной.

Напомним, на похоронах режиссера молодая вдова Екатерина Белоцерковская, не сдерживаясь, разрыдалась в объятиях своего пасынка, сына режиссера от первого брака, Максима Грачевского.

Фото Cosmopolitan

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