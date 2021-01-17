Не постеснялась раздеться перед иконой: Волочкова попала в новый скандал

Известная своими экстравагантными выходками российская балерина Анастасия Волочкова вновь угодила в скандал. Накануне своего очередного дня рождения бывшая прима Большого театра решила продемонстрировать поклонникам свою форму в Instagram.

Для этого блондинка разместила в микроблоге откровенный снимок в купальнике, при этом ее совершенно не смутило, что на столике стояла икона святой царицы Феодоры.

«Вроде к спектаклю и дню рождения подхожу в форме. Просто много физической нагрузки, занятий, репетиций и практически полное отсутствие еды. Утром я ем полчашки постного острого овощного супа со шпинатом без соли, а вечером два вареных всмятку яйца. Иногда салатными листьями добавляю рацион», — написала она в посте.

Также балерина призналась, что поддерживать форму ей помогают русская баня, купель и массаж.

Благодаря тому, что Волочкова отключила комментарии в своем блоге, фолловеры не смогли указать ей на недостойное поведение, зато дали себе волю в фанатских аккаунтах.

Как писали «ФАКТЫ», ранее российская балерина заявила, что была знакома с недавно скончавшимся легендарным артистом Валентином Гафтом. По словам 44-летней балерины, пожилой актер водил ее по ресторанам и угощал вином. Волочкова утверждает, что именно Гафт разглядел в ней огромный талант и обещал протекцию.

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