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Шоу-бизнес

Мимика и жесты как у мамы: дети Аллы Пугачевой разыграли настоящий театральный этюд

17:12 17 января 2021
Дети Аллы Пугачевой

Известный российский юморист Максим Галкин продолжает радовать подписчиков рассказом о том, как живут и развлекаются их с Аллой Пугачевой дети. Так, несколько часов назад 44-летний телеведущий порадовал поклонников свежим видеороликом с участием отпрысков, которые разыграли настоящий театральный этюд.

В частности, Лиза и Гарик разыграли сценку на лестнице, которую перегораживала защитная калитка. Столкнувшись с препятствием, Гарри попытался справиться с ним силой, а Лиза мягко открыла замок.

«Режиссура и драматургия — Гарри и Елизавета. Сами придумали — сами сыграли», — подписал пост шоумен.

Подписчики Галкина пришли в восторг от небольшой постановки. Ролик оценил и композитор Игорь Николаев. Он выразил свои эмоции, оставив под публикацией смайлы в виде аплодисментов и красного сердца.

Другие фолловеры также подметили, что Лиза растет копией Аллы Борисовны. Уже сейчас у девочки прослеживаются мимика и жесты звездной мамы.

Как писали «ФАКТЫ», накануне Максим Галкин показал старое фото своей мамы. Пользователи соцсетей сразу заметили, что его дочь очень похожа внешне на свою бабушку.

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