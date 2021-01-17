Не хотел, чтоб выросли рога: стало известно, почему Борис Грачевский отказался от вакцины «Спутник V»

Известный российский адвокат Александр Добровинский рассказал о том, что его друг, создатель «Ералаша» Борис Грачевский отказывался прививаться российской вакциной, так как не верил в ее эффективность. Об этом он написал в своем Instagarm.

Со слов Добровинского, он уговаривал еще до болезни Грачевского сделать прививку от коронавируса разработанной институтом Гамалея вакциной «Спутник V», которая тогда еще не получила широкого применения. Сам правозащитник такой возможностью воспользовался еще в октябре.

«Я просил его сделать прививку, а он смеялся и говорил: „Не хочу, чтобы рога выросли“», — рассказал Добровинский.

Юрист выразил соболезнование супруге Бориса Грачевского Екатерине, оставшейся одной с маленьким ребенком на руках.

Напомним, что 17 января в московском Доме кино прошла церемония прощания с создателем и художественным руководителем детского киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским. Он скончался 14 января в одной из московских клиник, куда он был госпитализирован еще в конце прошлого года, заболев коронавирусом.

Фото AiF

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