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Шоу-бизнес

"Димка чихнул": телеведущего Комарова засыпало снегом

18:10 17 января 2021
«Димка чихнул»: телеведущего Комарова засыпало снегом

Ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, вернувшийся с семейного отдыха в тропиках, очень хотел увидеть снег на родине, и наконец-то дождался этой радостной минуты.

На своей странице в Instagram он опубликовал «действительно зимнюю фотографию»: в красной куртке с капюшоне и длинным мехом. При этом Комаров весь засыпан снегом, который он с радости подбросил вверх.

Комаров показал зиму на родине

Фото уже прокомментировали не только украинцы, но также россияне, и жители Казахстана (один из них написал, что у них уже наступила весна).

Некоторые из фолловеров отметили классный зимний «прикид» телеведущего, решив, что он уже готов к восхождению на Эверест.

По мнению же других пользователей сети, такой снимок стал следствием случайности — мол, Комаров просто чихнул на морозе.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Дмитрий Комаров откровенно признался, о чем мечтал в 10 лет, и как у него получается испытывать в экспедиции за год столько эмоций, сколько в обычной жизни не получишь за 10 лет.

Фото Instagram Дмитрия Комарова

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