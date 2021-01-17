Опущение груди: бывшей участнице комик-группы "Маски" предстоит серьезная операция

У бывшей участницы комик-труппы «Маски», 51-летней актрисы Эвелины Бледанс начались серьезные проблемы с силиконовой грудью. Об этом пишет «Собеседник».

Пластический хирург Мадина Байрамукова считает, что операция по увеличению бюста несколько лет назад была проведена не очень удачно, из-за чего актриса расплачивается до сих пор.

Одна из проблем носит эстетический характер — делавший операцию специалист не учел анатомические особенности Бледанс.

«Грудь Эвелины от природы имеет своеобразную форму: это можно легко увидеть на фотографиях. Молочные железы у нее широко расставлены относительно друг друга. При увеличении груди хирургу необходимо было бы учесть эту анатомическую особенность. Тогда молочные железы у Бледанс смотрелись бы более эстетично и привлекательно», — разводит руками Байрамукова.

Более того, по словам специалиста, Бледанс срочно требуется новое хирургическое вмешательство. Мадина Байрамукова считает, что у артистки начался так называемый птоз молочных желез. Так называют опущение груди, которое происходит из-за растяжения тканей, потери упругости и эластичности кожи. Если снова не лечь под нож хирурга, со временем ситуация будет только ухудшаться.

«Из-за птоза молочных желез теряется красивая форма и контур груди. Эвелине показана повторная маммопластика с подтяжкой. Тонкости необходимо обсуждать с пластическим хирургом во время приема. Одно можно сказать точно: если не уделять данной ситуации должного внимания, проблема только усугубится», — заключила Байрамукова.

Напомним, Бледанс воспитывает 8-летнего сына Семена, который родился с синдромом Дауна. Ради ребенка она отправилась встречать Новый год в Крым, где Семен прошел очередной курс дельфинотерапии.

Фото Instagram Эвелины Бледан

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