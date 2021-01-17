Добро победит зло: на похоронах Грачевского Киркоров заявил о сбывшемся предсказании Ванги

После церемонии прощания с создателем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским, скончавшегося на 72-м году жизни из-за последствий коронавируса, его похоронили на Троекуровском кладбище. Проводить Бориса Грачевского в последний путь пришло множество известных людей, пишут Вести.ру.

О том, как прошла церемония, рассказал 69-летний актер Станислав Садальский. Артист разместил пост в своем микроблоге сразу после возвращения из Дома кино. Он отметил, что на печальном мероприятии было море цветов и десятки выступающих.

«Лучше всех говорил Бедрос Киркоров — что эта беда унесет еще много жизней, но сама болезнь существовала давно, просто экология была другая. Сегодня вырубаются леса, уничтожается планета. Он напомнил слова своей легендарной землячки Ванги, которая предрекала эту катастрофу. Бедрос был знаком с ней. Он сказал: «Ванга, когда к ней приводили людей, первое, что говорила, это беречь природу. Так пусть оставшиеся на этой планете берегут ее. Только добро может победить все. Не делать зла, не завидовать, улыбаться. Как Боря, которого я никогда не видел грустным. Он улыбался всегда», — процитировал слова певца Садальский.

В своем посте он написал, что во время прощания Грачевский покоился в открытом гробу, защищенном специальным стеклом из-за коронавируса. Вдова режиссера, 36-летняя актриса Екатерина Белоцерковская, несколько минут рыдала у тела мужа. При жизни Борис Юрьевич неоднократно отмечал, что очень счастлив с избранницей. В апреле 2020 года Екатерина подарила ему сына Филиппа.

Фото Instagram Станислава Садальского

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