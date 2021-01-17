Потап с высунутым языком устроил "разборки" с фанатами и "нарвался" на неожиданную просьбу
Рэпер Потап и его супруга Настя Каменских официально попрощались с гостеприимными Мальдивами, о чем поспешили уведомить на своей странице в соцсети.
«Goodbye, beautiful island. We’re coming home», — написала в своем Instagram Настя.
Но ее муж не зря слывет тем еще шутником, поэтому он решил не тратить время на такие пустяки, как прощания, сожаления
Потап задал сам себе риторический вопрос о том, как можно любить фанатов, — ведь они все время недовольны, не любят правду и «выпрыгивают из штанов» для того, чтобы их заметили.
Но затем в этом же посте и ответил на него.
«Он (фанат. — Авт.) твой, он пришёл на тебя, он тратит свои драгоценные минуты жизни на твой сценарий, пост, фильм, клип
Конечно, после такого признания в любви расчувствовавшиеся фанаты завалили супругов комплиментами, отмечая их красоту, ум, веселый нрав и постоянный оптимизм.
При этом некоторые заметили, что такой красивой паре явно не хватает «маленького бейбика» — ведь в таком случае она будет смотреться намного лучше!
Другими словами, Потапу очень хотелось поучить своих фанатов, но в ответ он услышал искренние советы от них и, будем надеяться, прислушается к рекомендациям.
Напомним, отдых на Мальдивах, где Потап оказался еще и вместе с бывшей женой, настроил его на менторский лад и он начал давать фолловерам советы, как искать счастье, и как «захотеть хотеть». Тем не менее в ответ репер совет от «сердобольных» поклонников надеть панамку — ведь, возможно, он слишком долго находится в тропиках, и уже отвык от украинских реалий.216
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter