Потап с высунутым языком устроил "разборки" с фанатами и "нарвался" на неожиданную просьбу

Рэпер Потап и его супруга Настя Каменских официально попрощались с гостеприимными Мальдивами, о чем поспешили уведомить на своей странице в соцсети.

«Goodbye, beautiful island. We’re coming home», — написала в своем Instagram Настя.

Но ее муж не зря слывет тем еще шутником, поэтому он решил не тратить время на такие пустяки, как прощания, сожаления и т. д. , а «взять быка за рога» и устроить напоследок разборки с поклонниками.

Потап задал сам себе риторический вопрос о том, как можно любить фанатов, — ведь они все время недовольны, не любят правду и «выпрыгивают из штанов» для того, чтобы их заметили.

Но затем в этом же посте и ответил на него.

«Он (фанат. — Авт.) твой, он пришёл на тебя, он тратит свои драгоценные минуты жизни на твой сценарий, пост, фильм, клип и т. д. , и ты должен его полюбить, потому что он ТВОЙ! Разве ты не видишь, что в каждом комментарии он пишет не про тебя, а про СЕБЯ! Разве ты не чувствуешь его боль? Разве тебе не чем ему помочь? Есть! Нужно любить своих читателей, слушателей, зрителей! Они у Нас Есть, а без Них Нас Нет!», — патетически заключил менеджер.

Конечно, после такого признания в любви расчувствовавшиеся фанаты завалили супругов комплиментами, отмечая их красоту, ум, веселый нрав и постоянный оптимизм.

При этом некоторые заметили, что такой красивой паре явно не хватает «маленького бейбика» — ведь в таком случае она будет смотреться намного лучше!

Другими словами, Потапу очень хотелось поучить своих фанатов, но в ответ он услышал искренние советы от них и, будем надеяться, прислушается к рекомендациям.

Напомним, отдых на Мальдивах, где Потап оказался еще и вместе с бывшей женой, настроил его на менторский лад и он начал давать фолловерам советы, как искать счастье, и как «захотеть хотеть». Тем не менее в ответ репер совет от «сердобольных» поклонников надеть панамку — ведь, возможно, он слишком долго находится в тропиках, и уже отвык от украинских реалий.

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