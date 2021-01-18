У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребенок

Американский певец Джастин Тимберлейк сообщил, что у них с Джессикой Бил родился второй ребенок. Мальчика назвали Финеас.

«Он потрясающий и такой милый», — заявил Джастин, который 31 января отметит 40-летие, в анонсе телешоу Эллен Дедженерес.

Музыкант отметил, что новорожденный никому не дает спать, но все в восторге и счастливы.

38-летняя Бил тщательно скрывала свою беременность, так что новость стала сюрпризом для фанатов.

Джастин и Джессика, известная по фильмам «Иллюзионист», «Легкое поведение» и римейке картины «Вспомнить все», поженились в 2012 году после пяти лет знакомства. Их первенец, сын Сайлас, родился в апреле 2015 года. До Бил Тимберлейк встречался с певицей Бритни Спирс, а потом с актрисой Камерон Диас, которая старше его почти на восемь лет.

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Dont miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021

Джессика и Джастин с Сайласом

Фото Instagram

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