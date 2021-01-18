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«Такого бреда не слышала»: жена Пескова Навка разозлила читателей анекдотом «во славу России»

8:45 18 января 2021
Татьяна Навка с мужем

Российская фигуристка, супруга спикера президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, в команду которой входит и украинская певица Ани Лорак, разозлила пользователей сети притянутым за уши анекдотом о «толерантном» снеговике в Европе, создателя которого в конце-концов (после жалоб феминисток, трангендеров, мусульман и чернокожих) показали во всех утренних новостях, как «расиста, гомофоба, подозреваемого в оскорблении чувств» и т. д.

«Слава Богу, что наши дети воспитываются без таких перегибов! Не надо нам такого уровня толерантности, все же хорошо, что в нашей стране семейные ценности — это семейные ценности, мужчина — это мужчина, а женщина имеет право называться женщиной!», — сделала вывод она из явно придуманной на росТВ истории.

Татьяне тут же напомнили о ее собственных частых поездках в Европу.

Также одна из пользовательниц сети резко ответила, мол, живет в «загнивающей» 19 лет, но такого «бреда никогда не слышала».

«Живу во Франции. Соседка за стеной живет с девушкой. На первом этаже — арабы, на последнем — тоже. Во дворе снеговик. Все дети играют вместе, какого пола снеговик, никто не знает, и проблем с этим ни у кого нет (кроме Татьяны Навки), все прекрасно общаемся», — подтвердил другой пользователь.

Напомним, в настоящее время сам Дмитрий Песков вынужден работать сверхурочно, ведь его шеф Владимир Путин до сих пор не выходит из «антиковидного» бункера в Ново-Огарево.

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