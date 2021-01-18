«Но почему такие грустные?» Вере Брежневой пришлось объясняться под уникальным фото с дочерями

Экс-участница «ВИА Гры» Вера Брежнева показала фолловерам редкое фото с двумя дочками — Соней и Сарой Киперман.

Певица, выложившая фотографию в Instagram признается, что редко бывает с дочками «вместе в одном городе», и что «с каждым годом все больше наслаждается своими девочками».

Под этим постом одна из подписчиц поинтересовалась, почему на фото все получились такими грустными. На что Вера Брежнева сказала, что это — не грусть, а спокойствие.

Ранее Вера Брежнева рассказала, что долго присматривалась к Константину Меладзе, прежде чем согласиться выйти за него замуж. Она дала согласие на брак лишь после того, как удостоверилась, что продюсер — надежный человек.

Фото Веры Брежневой из социальных сетей.

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