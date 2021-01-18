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Шоу-бизнес

Британская телеведущая шокировала зрителей «семейного шоу» чересчур откровенным декольте

9:33 18 января 2021
Холли Уиллоуби

Британская телеведущая Холли Уиллоуби шокировала зрителей шоу «Танцы на льду» на канале ITV «неподобающим нарядом». Как пишет издание Daily Mail, 39-летняя Холли вышла на сцену в украшенном перьями платье нежно-розового цвета в стиле принцессы от Dany Atrache Couture, отличающимся чересчур откровенным декольте. На пользователей соцсетей одеяние ведущий произвело сильное впечатление. Некоторые были в восторге. Но многие призывали ведущую одеваться менее вызывающе.

«Холли вообще в курсе, что это семейное шоу?», «Какого черта она так вырядилась?», «Я уже поднял челюсть с пола? Нет. Холли Уиллобуи все еще может сразить меня наповал!», «Наполовину раздета», «Она выглядит, как кукла, которую нужно поместить в коробку и поставить продаваться на полку», «Ведущая явно затмила участников шоу. Я лично смотрел только на ее грудь» - писали в комментариях.

Уиллоуби и ранее появлялась в эфире в рискованных нарядах. «То, что мне больше всего нравится в шоу „Танцы на льду“ — так это пытаться угадать, сколько жалоб поступит в Offcom за неделю из-за платья Холли», — в шутку написал один из фанатов.

В управление по делам связи Ofcom обычно пишут жалобы телезрители, следящие за соблюдением приличий.


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