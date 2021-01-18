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Шоу-бизнес

«Это очень трогательно!» Взгрустнувший Киркоров растрогал Николаева своей жертвой

2:31 19 января 2021
«Это очень трогательно!» Взгрустнувший Киркоров растрогал Николаева своей жертвой

Филипп Киркоров поздравил с днем рождения композитора Игоря Николаева, показав в Instagram раритетный отрывок записи своего концерта, на котором они совместно исполнили хит «Я не Рафаэль».

Он пожелал мэтру творческого вдохновения и бесконечного полета фантазии, посетовав при этом, что у них «давно не выпускались общие хиты».

После того, как Николаев поблагодарил певца и обнадежил его, мол, новая песня еще впереди, они начали вести диалог в сети, на что обратили внимание и другие пользователи, назвав это очень интересным.

Так, композитор отметил «жертву» Филиппа, которому пришлось очень рано встать, чтобы написать пост вовремя. Тот же невольно открыл секрет композитора, который, как оказалось, отправился праздновать день рождения в Диснейленд.

Напомним, возможно самый неожиданный подарок приготовил Игорю Николаеву сын Наташи Королевой и Сергея Глушко — он перепел хит «Дельфин и Русалка» на новый лад и создал красочный клип.

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