Нереально моложавую Дженнифер Лопес обвинили в использовании ботокса – звезда дала онлайн-троллям ответ

Американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес, которая выглядит просто нереально моложаво, обвинили в использовании ботокса. 51-летняя звезда опубликовала у себя в Instagram видео, в котором продемонстрировала вблизи свое лицо после использования одного из косметической маски собственного бренда JLo Beauty. «Честно, я не вижу у себя ни одной морщины. У меня такое чувство, будто я помолодела на 10 лет», — сказала Лопес.

Однако не все пользователи сети верят в то, что своей безукоризненной внешностью Дженнифер обязана только средствам по уходу за кожей.

«Могу ли я просто отметить, что брови и лоб совсем не двигаются, когда вы говорите или пытаетесь выразить свои эмоции. Вы определенно делали инъекции ботокса. Причем тонны ботокса», — написала одна из женщин в комментариях.

На это задетая за живое Джей Ло ответила ей лично: «Смешно. Это просто мое лицо. В 500-миллионный раз говорю — я никогда не делала уколов ботокса или каких-либо других, и пластических операций тоже».

Она посоветовала подписчице приобрести средства ее косметического бренда и раскрыла еще один секрет своей красоты — пытаться проводить время более позитивно, не пытаясь унизить других. «Это поможет вам тоже оставаться молодыми и красивыми. Шлю вам свою любовь», — написала уязвленная Лопес, которая тщательно следит за лицом и фигурой.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Вот это тело!» 51-летняя голая Дженнифер Лопес взбудоражила сеть.





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