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«Возненавидим друг друга и разойдемся»: блогер «разоблачил» Мишину и Эллерта

11:28 18 января 2021
Эллерт и Мишина

Львовский блогер Виктор Самохвалов в очередной раз переозвучил главных героев минувшего сезона «Холостячки» — Ксению Мишину и Александра Эллерта, представив свое видение дальнейшего развития их отношений.

Переозвучка сделана по-украински со специфическим произношением, что добавляет колорита в новое «прочтение» их интервью. На своей страничке в Instagram блогер выложил несколько переозвученных видео, третье из которых посвящено тому, что пара думает о своем ближайшем будущем.

«С полгода похайпуем, потом возненавидим друг друга и разойдемся», — якобы говорит Ксения Мишина. Ведущий замечает, что так, собственно, происходило и после всех прошлых проектов… «А чем мы хуже других?» — отвечает «переозвученный» Эллерт.

Ранее Виктор Самохвалов в присущей ему манере переозвучил интервью Мишиной и Эллетра, задавая им вопросы и «переводя» их ответы. В частности, о том, что происходило после того, как шоу завершилось и камеры были выключены…

Фото со странички Александра Эллерта в социальных сетях.

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