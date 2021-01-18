«Даже медведи в лесу устыдились»: певец Фагот оголился в Карпатах

Участник популярной украинской группы «Танок на майдані Конго» (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот) выложил в соцсети «голое» фото из Карпат, которое активно комментировали интернет-пользователи.

«Карпати — це любов», — так прокомментировал Фагот фотографию, на которой он сидит перед окном, видимо, в саун. За окном — заснеженные деревья и горы.

А уж комментаторы порезвились вовсю, предлагая свои версии.

Напомним, что осенью прошлого года Олег Михайлюта переболел коронавирусом. По словам Фагота, сначала у него жутко ломило все тело, а потом пропадало обоняние. Музыкант признавался, что во время болезни он больше всего тосковал по запахам.

Фото со странички Олега Михайлюка в социальных сетях.

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