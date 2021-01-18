Звезда «Гарри Поттера» хочет бросить карьеру актера и податься в строители или плотники

Британский актер Руперт Гринт, звезда фильмов о Гарри Поттере, признался, что подумывает бросить кинокарьеру и податься в строители или плотники. Ему всегда нравилось делать что-то своими руками. Сейчас он, к примеру, увлекся лепкой из глины гончарных изделий.

Как пишет издание The Mirror, 32-летний исполнитель роли Рона Уизли говорит, что его приоритеты поменялись после появления на свет его первенца — дочери Уэнсдэй, которую возлюбленная Гринта Джорджия Грум родила в мае 2020 года.

«Не поймите меня превратно, мне нравится работать в сериале „Дом с прислугой“, и я чувствую себя очень комфортно на телевидении. Но Поттер случился со мной в таком молодом возрасте, мне было трудно справляться со славой», — говорит он. Иногда Руперт скучает по анонимности. И даже рад локдауну, так как это позволяет ему носить маску и оставаться неузнанным.

После окончания съемок «поттерианы» Руперт снялся в ряде фильмов и сериалов. Однако статуса звезды не достиг — в отличие от Эммы Уотсон, которая сыграла роль Гермионы. Первый сезон телесериала в жанре ужасов «Дом с прислугой» с участием Гринта вышел на экраны в ноябре 2019 года, премьера второго сезона состоялась 15 января 2021 года.

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Фото Instagram

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