«Тест на беременность»: Константин Меладзе заинтриговал подписчиков

Продюсер Константин Меладзе опубликовал в социальных сетях фотографию, заинтриговав подписчиком вопросом, что находится у него в руке.

Дело в том, что правая рука Константина Меладзе, по поводу которой он задает вопрос, находится за кадром — фото продюсер выложил в Instagram.

Фолловеры активно подключились, отвечая на этот вопрос. Были версии о новом тексте песен, селфи-палке, супруге Константина Меладзе Вере Брежневой, а также о тесте на беременность.

Напомним, что у 57-летнего Константина Меладзе и 38-летней Веры Брежневой, которые женаты с 2015 года, общих детей нет.

Недавно Вера Брежнева призналась, что долго присматривалась к Константину Меладзе прежде чем выйти за него замуж. Она дала свое согласие лишь после того, как удостоверилась, что продюсер — надежный человек.

Фото Константина Меладзе из социальных сетей.



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