«Тест на беременность»: Константин Меладзе заинтриговал подписчиков
Продюсер Константин Меладзе опубликовал в социальных сетях фотографию, заинтриговав подписчиком вопросом, что находится у него в руке.
Дело в том, что правая рука Константина Меладзе, по поводу которой он задает вопрос, находится за кадром — фото продюсер выложил в Instagram.
Фолловеры активно подключились, отвечая на этот вопрос. Были версии о новом тексте песен, селфи-палке, супруге Константина Меладзе Вере Брежневой, а также о тесте на беременность.
Напомним, что у 57-летнего Константина Меладзе и 38-летней Веры Брежневой, которые женаты с 2015 года, общих детей нет.
Недавно Вера Брежнева призналась, что долго присматривалась к Константину Меладзе прежде чем выйти за него замуж. Она дала свое согласие лишь после того, как удостоверилась, что продюсер — надежный человек.
Фото Константина Меладзе из социальных сетей.
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