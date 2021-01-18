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Шоу-бизнес

В Алине Гросу после развода заметили перемену

12:51 18 января 2021
В Алине Гросу после развода заметили перемену

Алина Гроссу записала шутливый ролик для TikTok, в котором спародировала дам, «прокачивающих» свой английский язык в Турции, и потому злоупотребляющих английскими определениями.

«У вас есть такие друзья/подруги „иностранцы“?», — поинтересовалась певица у подписчиков, получив в ответ десятки лайков.

Кроме того, одна из виртуальных подруг девушки отметила, что Алина расцвела, предположив, что это стало следствием ее «своевременного» развода.

Напомним, едва отойдя от бракоразводного процесса, Гросу, нашла замену «выбывшему» супругу и отлично проводит время в компании молодого актера Романа Полянского.

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