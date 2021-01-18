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Шоу-бизнес

Отекшая Jerry Heil пожаловалась на бессонницу

13:04 18 января 2021
Jerry Heil

Молодая певица Jerry Heil (Яна Шемаева), удивившая сходством с бабушкой, пожаловалась на бессонницу. Она рассказала в Instagram, что не может нормально спать уже месяц, просыпается среди ночи и до утра не смыкает глаз. Чтобы справиться с проблемой, она обратилась за помощью к медикам, пошла на прием к эндокринологу.

Jerry Heil пожаловалась, что из-за бессонницы, ее лицо отекает, но нашла в этом определенный плюс.

«Не сплю месяц. Просыпаюсь четко около трех часов, дальше живу в тумане часов до шести и потом начинаю день. Кто сталкивался? Завтра — к эндокринологу, буду держать вас в курсе — вдруг у кого-то похоже. Единственное, что утешает, когда отекаешь — губы распухают тоже», — написала певица.

Подписчики засыпали ее советами, рекомендуют принимать препараты для сна, но лучше всего — сделать обследование организма и решать проблему, если она есть, со специалистами.

Ранее Jerry Heil удивила поклонников, «побрившись» наголо. Позже она призналась, что это был парик.

Фото thejerryheil/Instagram

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