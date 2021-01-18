Мимо проходившая девушка случайно сыграла лучше комика Ткача на его видео

Украинский актер Юрий Ткач записал шутливое видео, однако центром ролика стал не он, а случайно проходившая за ним девушка — ее реакцию на происходящее оценили фолловеры комика.

Так, на видео «из разряда залипона», которое Юрий Ткач выложил в Instagram он отпускает надутый (но не завязанный) воздушный шарик, который улетает, но вновь возвращается к комику. В это время за спиной у актера проходит девушка, которая с удивлением смотрит на происходящее. Видео снято в замедленном режиме.

Многие фолловеры Ткача обратили внимание на «героиню второго плана».

Ранее Юрий Ткач подшучивал над 6-летней дочкой Елизаветой, советуя девочке, как лучше красить губы. Добрый папа говорил дочке, что той следует как можно шире открывать глаза — мол, так лучше получится. А девочка изо всех сил старалась выполнить его рекомендации. Естественно, все это было снято на видео и выложено в сеть.

Фото Юрия Ткача из социальных сетей.

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