28.07 / 28.31 33.75 / 34.20
Киев: -15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Холостячка» Мишина пожаловалась на сложности со сценами секса в кино

13:17 18 января 2021
Ксения Мишина в образе

«Холостячка» Актриса Ксения Мишина объявила о завершении съемок сериала «Клятва врача» и откровенно рассказала о сложностях в актерской работе. Среди прочего она посетовала на сцены секса, которые приходилось играть максимально правдиво.

«Под одеялом» уже не то. Если это секс — то зритель должен видеть секс. Наши каналы не пропускают обнаженку, так что прикрыться лифчиком еще можно, а вот движения будь добра сыграть максимально правдиво", — поделилась Ксения своей бедой в Instagram.

Также ее очень напрягали холод на съемках, от которого не спасал даже подарок Александра Эллерта — термобелье, «бешеный ритм, огромное количество сцен и переработки».

В сериале Мишина сыграла главную роль — врача скорой помощи.

Премьера «Клятвы врача» запланирована на осень 2021 года на канале «Украина».

Напомним, ранее Ксения Мишина выложила в сториз своего Instagram фрагменты видео со съемок сериала.

146

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Архип с матерью

Сын Наташи Королевой «убил наповал сюрпризом» для Игоря Николаева

Борис Грачевский

Та же фраза, которой заканчивается "Ералаш": стали известны последние слова Грачевского перед комой

Ани Лорак на Крещатике

Ани Лорак обдало киевским морозом

Принцесса Шарлотта

Пятилетняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта определилась с выбором профессии

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер