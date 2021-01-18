«Холостячка» Мишина пожаловалась на сложности со сценами секса в кино

«Холостячка» Актриса Ксения Мишина объявила о завершении съемок сериала «Клятва врача» и откровенно рассказала о сложностях в актерской работе. Среди прочего она посетовала на сцены секса, которые приходилось играть максимально правдиво.

«Под одеялом» уже не то. Если это секс — то зритель должен видеть секс. Наши каналы не пропускают обнаженку, так что прикрыться лифчиком еще можно, а вот движения будь добра сыграть максимально правдиво", — поделилась Ксения своей бедой в Instagram.

Также ее очень напрягали холод на съемках, от которого не спасал даже подарок Александра Эллерта — термобелье, «бешеный ритм, огромное количество сцен и переработки».

В сериале Мишина сыграла главную роль — врача скорой помощи.

Премьера «Клятвы врача» запланирована на осень 2021 года на канале «Украина».

Напомним, ранее Ксения Мишина выложила в сториз своего Instagram фрагменты видео со съемок сериала.

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