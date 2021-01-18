Ирина Билык попала в скандал с Лукашенко

Украинская певица Ирина Билык и ее молодая коллега — победительница шоу «Голос. Дети» и «Черноморских игр» Элина Иващенко выступили на новогоднем концерте для «полулегитимного» президента Беларуси Александра Лукашенко. Мероприятие устроили во Дворце независимости в Минске уже 16 января, сообщает Фонд культурной солидарности Беларуси.

Там же присутствовали «звезды» российской эстрады — Стас Михайлов, Валерий Сюткин и Зара, а также бывший солист легендарного беларусского ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок.

Вечер прошел в стиле «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и был совмещен с вручением государственных наград государственным деятелям, «политкорректным» артистам и сотрудникам СМИ.

Взял слово и Лукашенко, заверив, что «никогда не отступит».

Напомним, после того, как в сентябре Филипп Киркоров и Николай Басков выступили на женском форуме в поддержку Лукашенко, их прокляли соотечественники.

Фото Instagram Ирины Билык

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