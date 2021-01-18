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Шоу-бизнес

Фантастически преобразившаяся в Киркорова Полякова получила от него признание в любви

13:59 18 января 2021
Филипп Киркоров

Известный певец Филипп Киркоров поздравил певицу и телеведущую Олю Полякову с днем рождения, вспомнив, как она в одном из шоу сыграла его самого.

В своем Instagram Филлип Киркоров выложил видео с Олей Поляковой, в котором называет певицу «королевой ночи», а она его — «королем солнца», за чем следует поцелуй и взаимные признания в любви.

Киркоров, поздравляя Полякову, пожелал ей жизни, «как яркая мозаика» и исполнения заветной мечты в 2021 году. В конце ролика используются видеофрагменты из украинского шоу «Как две капли», вышедшего в эфир в 2013 году.

Ранее Киркоров опубликовал «царские» фотографии, предложив назвать 13 января — старый Новый год — «Чумовым Новым годом».

Фото Филиппа Киркорова из социальных сетей.

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