Концерт на пляже, шампанское и огромные лобстеры: как Полякова отметила день рождения на Мальдивах

Певица Оля Полякова, которая вместе с семьей отдыхает на Мальдивах и радует поклонников яркими фото в купальниках, показала, как отметила день рождения. Звезда не стала изменять многолетней традиции праздновать за границей, в кругу семьи. Кстати, 17 января на Мальдивах оказался единственным солнечным и безветренным днем во время отдыха певицы.

Днем она побаловала себя процедурами для тела, а вечером устроила романтический ужин на пляже. Стол с белыми скатертями, фонариками и свечами накрыли прямо на берегу. Подавали лобстеров, шампанское, а местные музыканты развлекали гостей игрой на барабанах.

Затем веселиться продолжили в номере — певица с младшей дочерью устроили бой подушками, а 15-летняя Маша спела вместе с мамой небольшой караоке-концерт.

Старшая дочь Поляковой Маша не отстает от звездной мамы и вместе с ней позирует в купальнике.

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