«Под пуховиком Потап»: Маша Ефросинина «приморозила рейтузы» из-за Каменских

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, недавно излечившаяся от COVID-19, забавно спародировала «островной» ролик Насти Каменских в TikTok, в котором она сервирует стол тропическими фруктами и мальдивскими яствами прямо в бассейне.

В своем Instagram Маша в пуховике и теплом платке по примеру Насти «сервирует» стол, но только баранками, овсяным печеньем и горячим чаем, после чего пытается «купаться» в заснеженном бассейне.

Видео-пародию сопровождает хештег «зависть — не мое».

Комментаторов повеселил «прикид» Ефросининой, но они выразили уверенность в «павильонных» съемках, предположив, что под верхней одеждой скрывается один только купальник.

На это Мария пошутила, что там «находится Потап» (Алексей Потапенко).

Тем же, кто признался, что до сих пор смеется над роликом, девушка предложила увидеть ее «примерзшие рейтузы».





А тем временем жители Сибири возродили «дубак-челленж», суть которого — в демонстрации любопытной реакцию кипятка на сверхнизкие температуры.

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