28.09 / 28.33 33.76 / 34.21
Киев: -14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Кристину Орбакайте впечатлил набивший тату с Путиным скандальный украинский танцор балета

15:11 18 января 2021
Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте рассказала о знакомстве с украинским танцором балета Сергеем Полуниным, который не раз публично признавался в любви к президенту России Владимиру Путину.

«Несколько лет назад в самолете я посмотрела документальный фильм „Dancer“ о талантливом танцоре балета из Херсона Сергее Полунине. Поразила история его таланта и харизмы. Очень рада была познакомиться с замечательной парой. Хочу пожелать им огромного счастья», — написала певица в Instagram.

Напомним, Сергей Полунин — известный артист балета, родился в Херсоне. Закончил Киевское государственное хореографическое училище. Затем продолжил учебу в Лондоне в Королевской балетной школе, после чего в 17 лет стал самым молодым премьером в истории Королевского балета Лондона.

Работал приглашенным солистом Баварского государственного балета (Мюнхен).

С 2020 года Полунин является директором Севастопольского театра оперы и балета, у которого пока отсутствует здание и труппа, а администрация нового театра размещается не в Севастополе, а в Москве.

Известно, что Полунин у себя на груди набил изображение российского диктатора Путина. Татуировку балерун объяснил как энергетическую защиту для главы Кремля.

834

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Архип с матерью

Сын Наташи Королевой «убил наповал сюрпризом» для Игоря Николаева

Олег Винник

Рассекретили: стало известно под какой маской скрывается Олег Винник

Сын Оксаны Марченко схлопотал от жены злость, капризы и неадекватность

Сын Оксаны Марченко схлопотал от жены злость, капризы и неадекватность

Борис Грачевский

Та же фраза, которой заканчивается "Ералаш": стали известны последние слова Грачевского перед комой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер