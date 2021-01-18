Кристину Орбакайте впечатлил набивший тату с Путиным скандальный украинский танцор балета

Певица Кристина Орбакайте рассказала о знакомстве с украинским танцором балета Сергеем Полуниным, который не раз публично признавался в любви к президенту России Владимиру Путину.

«Несколько лет назад в самолете я посмотрела документальный фильм „Dancer“ о талантливом танцоре балета из Херсона Сергее Полунине. Поразила история его таланта и харизмы. Очень рада была познакомиться с замечательной парой. Хочу пожелать им огромного счастья», — написала певица в Instagram.

Напомним, Сергей Полунин — известный артист балета, родился в Херсоне. Закончил Киевское государственное хореографическое училище. Затем продолжил учебу в Лондоне в Королевской балетной школе, после чего в 17 лет стал самым молодым премьером в истории Королевского балета Лондона.

Работал приглашенным солистом Баварского государственного балета (Мюнхен).

С 2020 года Полунин является директором Севастопольского театра оперы и балета, у которого пока отсутствует здание и труппа, а администрация нового театра размещается не в Севастополе, а в Москве.

Известно, что Полунин у себя на груди набил изображение российского диктатора Путина. Татуировку балерун объяснил как энергетическую защиту для главы Кремля.

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