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Шоу-бизнес

«Я выберусь»: Апина растрогала последней перепиской с Грачевским

15:27 18 января 2021
Борис Грачевский

Певица Алена Апина выложила в сеть последнюю переписку с недавно умершим от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, режиссером и основателем юмористического киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским.

«Это наша последняя переписка с Борей Грачевский! Человек улыбка! Человек свет! Человек- жизнь! Прощай…» — написала Апина в Instagram, выложив фото нескольких фраз, которыми они обменялись с режиссером. В последний раз они пообщались в конце декабря прошлого года.

Ранее сообщалось, что последним, что сказал Борис Грачевского перед тем, как его вводили в искусственную кому, было слово «все». Именно так заканчивались все выпуски созданного им «Ералаша».

Друг Грачевского адвокат Александр Добровинский рассказал, что режиссер отказывался прививаться российской вакциной, так как не верил в ее эффективность. «Я просил его сделать прививку, а он смеялся и говорил: «Не хочу, чтобы рога выросли», — рассказал Добровинский.

Фото Бориса Грачевского из Википедии.

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