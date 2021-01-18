Битва за Алибасова: сыну известного продюсера пришлось оправдываться

Продюсера Бари Алибасова, который в последнее время попадает в неприятные истории, якобы заперли в квартире по приказу сына. Об этом сообщил представитель создателя группы «На-На» Вадим Горжанкин, передает «Стархит».

Горжанкин якобы в связи с этим намерен обратиться в полицию. Но сын шоумена призывает не верить словам пиар-директора.

По словам Алибасова-младшего, Горжанкина уволили за то, что он продал интервью с Алибасовым-старшим журналистам.



«Горжанкин как человек плохой, но пиарщик, признаться честно, из него очень хороший. В последнее время он перестал согласовывать с нами репортажи и материалы о папе, поэтому мы вынуждены были расстаться. Так что слухи о запертом в квартире отце — тупая выдумка Горжанкина», — цитирует издание слова Алибасова-младшего.

По словам сына, шоумен себя чувствует хорошо, просто не хочет ни с кем общаться, а Вадим Горжанкин делает все, чтобы заработать на нем денег.

Горжанкин же заявляет, что наследник продюсера намерен взять под контроль доходы отца от многочисленных музыкальных проектов и съемок в ток-шоу. Он якобы потребовал переписать на него все активы Алибасова-старшего, передает «Лента.ру».

К слову, Бари Каримович уже не в первый раз попадает в неприятные истории. Летом на него было совершено покушение — продюсера пытались отравить. Недавно появилась информация, что бывший вокалист группы «На-На» Валерий Юрин угрожает расправиться с основателем коллектива.

Фото starhit.ru/

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