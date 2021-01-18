Не из-за Харламова: Асмус призналась, почему отрезала волосы

Российская актриса Кристина Асмус, которую раскритиковали за смену прически, объяснила, почему решилась на такой радикальный шаг — отрезала волосы и стала жгучей брюнеткой. В новом посте в Instagram она заверила, что смена имиджа не связана с разводом и бывшим мужем Гариком Харламовым. На перемены Кристина пошла только ради новой роли, на этот шаг она решилась очень легко. И вообще, ради съемок готова на любые метаморфозы: готова набрать лишний вес, сбрить брови и даже сточить зубы.

«Удивительно, но это было одно из самых легких решений в моей жизни! На него мне потребовалось максимум несколько секунд. При том, что Я НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ КРАСИЛА И НЕ ТОНИРОВАЛА ВОЛОСЫ!!! Я очень рада, что продюсеры предложили этот эксперимент. И категорически были против парика, потому что он выглядит неестественно.

У меня вообще очень часто спрашивают готова ли я меняться ради роли? Ребят, да мечтаю! Любой цвет волос, любая длина, хоть побриться налысо или сбрить брови. Сделать героине брекеты или сточить зубы, в конце концов. Поправиться на любое количество килограмм, похудеть, научиться разным навыкам. В этих трансформациях и есть самый кайф!!!", — призналась Асмус.

О новой роли она пока говорить не может. Лишь добавила, что в первый съемочный день 8 часов бегала по крышам и пожарным лестницам без дублёра.

Напомним, Асмус развелась с Харламовым после семи лет брака. У пары подрастает дочь Анастасия. Недавно бывшие супруги вместе сводили дочку в кино.

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