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Шоу-бизнес

Дорофеева призналась, что не хотела возвращаться в Украину

17:33 18 января 2021
Дорофеева

Певица Надя Дорофеева, отдохнувшая со своим мужем Владимиром Дантесом на Бали, призналась в этот раз ей не хотелось возвращаться из отпуска.

«Я всего несколько раз в жизни не хотела возвращаться из отпуска. Этот стал именно таким. Спасибо, друзья», — написала Надя в Instagram.

На Бали Надя и Владимир отдыхали с друзьями, они делились яркими фото и видео.

Фанаты поддержали певицу и пожелали побольше таких ярких путешествий.

Между тем, ведущий Владимир Дантес, вероятно, очень рад возвращению домой. Он показал, какими украинскими деликатесами их встречала мама после длительного и утомительного перелета. Дантес признался, что соскучился по домашней еде.

Фото Instagram/nadyadorofeeva

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