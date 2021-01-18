"Неприлично быть такой шикарной": Полякова впечатлила пляжной фотосессией
Украинская певица Оля Полякова, постоянно публикующая в соцсети фото с Мальдив, показала в Instagram очередную серию пляжных снимков. Фотографом была ее старшая дочь Мария.
Певица в разных ракурсах продемонстрировала свою точеную фигуру и шикарные волосы.
«С таким фотографом и обработка не нужна!!! Маруся! Руки у тебя из правильного места! Выбираем! 12345???», — написал певица.
Фолловеры певицы рассыпались в комплиментах.
Напомним, недавно Полякова намекнула, что поправилась на Мальдивах и теперь ей придется работать, чтобы вернуть прежнюю форму.
Фото Instagram/polyakovamusic47
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