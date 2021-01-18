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Шоу-бизнес

"Неприлично быть такой шикарной": Полякова впечатлила пляжной фотосессией

19:21 18 января 2021
Полякова с дочкой

Украинская певица Оля Полякова, постоянно публикующая в соцсети фото с Мальдив, показала в Instagram очередную серию пляжных снимков. Фотографом была ее старшая дочь Мария.

Певица в разных ракурсах продемонстрировала свою точеную фигуру и шикарные волосы.

«С таким фотографом и обработка не нужна!!! Маруся! Руки у тебя из правильного места! Выбираем! 12345???», — написал певица.

Фолловеры певицы рассыпались в комплиментах.

Напомним, недавно Полякова намекнула, что поправилась на Мальдивах и теперь ей придется работать, чтобы вернуть прежнюю форму.

Фото Instagram/polyakovamusic

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