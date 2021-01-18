Бен Аффлек снова остался один – его бросила Ана де Армас

48-летний голливудский актер Бен Аффлек снова остался в одиночестве. Как сообщает издание People, его 32-летняя возлюбленная Ана де Армас решила положить конец их отношениям. Расставание прошло дружески, без взаимных обид.

Аффлек начал встречаться с кубино-испанской актрисой в начале 2020 года. Они познакомились на съемках фильма «Глубокая вода». Их роман развивался быстро и бурно. В августе они поселились вместе. Но затем начались осложнения.

«Они находятся на разных этапах своей жизни», — говорит инсайдер. Ана не хотела оседать в Лос-Анджелесе, а у Бена не было другого выхода, поскольку тут живут его дети.

Де Армас ранее была замужем за испанским актером Марком Клотетом — в период с 2011 по 2013 год. Она известна по фильмам «Кто там», «Бегущий по лезвию 2049», «Ножи наголо», «Парни со стволами», а также снялась также в новой картине «бондианы» «Не время умирать» вместе с Дэниелом Крэйгом.

Аффлек, у которого некогда были романы с Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Лопес, был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, от которой у него есть трое детей — 14-летняя Вайолет, 11-летняя Серафина и восьмилетний Сэмюэл. Супруги расстались в 2015 году после десяти лет брака, но оформили развод лишь в конце 2018-го. Бен, боровшийся ранее с алкоголизмом, признался, что развод с Дженнифер стал самым большим его сожалением в жизни.

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