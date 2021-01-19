Несмотря на локдаун и мороз: Ани Лорак похвасталась достижением в Киеве

Певица Ани Лорак, которая сейчас находится в Киеве, сообщила в Instagram, что уже включилась в работу и понедельник перед Крещением прошел у нее очень продуктивно.

Фанаты певицы в очередной раз отметили ее красоту, пожелали удачи в новом году, но некоторые из подписчиков попросили писать посты на родном украинском языке.

Напомним, с 2014 года певица живет и работает в России, за что в Украине ее часто и резко критикуют. Вероятно, сейчас в украинской столице Лорак работает над новым клипом. А в выходные гуляет по любимому Киеву, несмотря на 20 градусный мороз.

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