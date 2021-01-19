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Шоу-бизнес

«Что с тобой, Катя?» Осадчая расстроила подписчиков своим фото

7:41 19 января 2021
Осадчая

Ведущая программы «Светская жизнь» Катя Осадчая, вернувшаяся недавно из отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила своим поклонникам, что уже на этой неделе стартует 11-й сезон шоу «Голос країни».

«Возвращение рабочих будней. „Голос країни“ 11-й сезон уже в это воскресенье», — отметила Катя.

При этом фото для поста ведущая выбрала такое, которое вызвало массу вопросов у ее поклонников. Многим фолловерам снимок не понравился. У них создалось впечатление, что у Кати лицо после пластики и выглядит она гораздо старше своих лет. В топ попали комментарии, в которых подписчики интересуются, что происходит и что у ведущей с носом.

Напомним, Новый год Катя Осадчая встретила в ярко-красном платье. Посмотрев фото, поклонники решили, что это не к добру и 2021-й будет сложным.

Фото Instagram/kosadcha

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