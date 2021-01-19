24-летний сын известной супермодели и миллиардера найден мертвым

Сын известной американской супермодели Стефани Сеймур Гарри Брант скончался в возрасте 24 лет от случайной передозировки наркотиков, которые продаются по рецепту. Как сообщает издание People, последние несколько лет он боролся с наркозависимостью.

«Мы всегда будем опечалены тем, что его жизнь была оборвана этой разрушительной болезнью. Он многого достиг за свои 24 года, но у нас никогда больше не будет возможности увидеть, сколько еще Гарри мог бы сделать», — говорится в официальном заявлении семьи.

52-летняя Сеймур в возрасте 15 лет победила на конкурсе начинающих моделей Elite Model Look. Она появилась на обложках более 300 журналов. В период с 1995 по 2000 годы была одним из «ангелов» «Victoria's Secret», в 1991 и 1994 годах позировала для журнала Playboy.

Стефани Сеймур

Гарри она родила во втором браке — с девелопером недвижимости, издателем и коллекционером произведений современного искусства Питером Брантом. Помимо Гарри у супругов есть 27-летний сын Питер II и 16-летняя дочь Лили Маргарет.

Сын 73-летнего миллиардера Питера Бранта от предыдущего брака, Райан Брант, умер в 2019 году в возрасте 49 лет.

Гарри Брант пошел по стопам матери. Он работал моделью и манекенщиком. Вместе со своим братом Питером (открыто признавшего в 2011 году, что он гей) выпустил линию унисекс-косметики для бренда MAC. Журнал New York Magazine однажды назвал Питера и Гарри «самыми красивыми братьями-тинейджерами Нью-Йорка».

Introducing make-up for men by Stephanie Seymours socialite sons Harry and Peter Brant http://t.co/pF96GSRnCl pic.twitter.com/7Kgtl4qjwO — Daily Mail Femail (@Femail) September 18, 2015

Фото Instagram

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