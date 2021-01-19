«Соблазняешь кого-то?» Яне Цыбульской пришлось оправдываться из-за вызывающего видео

Участница четвертого сезона проекта «Танці з зірками» танцовщица Яна Цыбульская порадовала фанатов соблазнительными движениями в спальне и написала длинный пост о том, как нужно себя любить и принимать такой, какая есть.

Девушка призналась, что долгое время не считала себя женственной, красивой — нос не тот, фигура не та.

«Мой переломный момент начался с влюбленности в Диму, потом была влюбленность в свою работу, а окончательным этапом была влюбленность в себя», — сообщила Яна.

Фолловеры Цыбульской написали ей массу комплиментов. На один комментарий Яне пришлось ответить резко. На вопрос не соблазняет ли танцовщица кого-то, Яна ответила, что это проявление женственности, а соблазнять она может только мужа.

Напомним, Яна Цыбульская замужем за танцовщиком Димой Жуком. Пара официально оформила свои отношения осенью 2018 года.

Фото Instagram/tsybulskayana

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