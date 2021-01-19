Муж MARUV увидел ее в обезьяне

Эпатажная певица MARUV (Анна Корсун) опубликовала Instagram видео с двумя обезьянами. Животные ни на минуту не отходили друг от друга, постоянно обнимались.

Ее муж и продюсер Александр Корсун написал: «100 процентов это мы с тобой».

Певица в Stories спросила у своих фанатов, действительно ли они с мужем похожи на обезьянью пару.

Что ответили поклонники, неизвестно.

Напомним, MARUV отдыхает в Дубае, в одном из самых популярных отелей ОАЭ, и несмотря на критику, продолжает эпатировать публику своими нарядами. На днях она побывала на концерте российского рэпера Моргенштерна и показала, как танцевала тверк в ночном клубе. Певица также шокировала бедуинов, несясь на скутере по пустыне.

Фото из открытых источников

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