Муж MARUV увидел ее в обезьяне
Эпатажная певица MARUV (Анна Корсун) опубликовала Instagram видео с двумя обезьянами. Животные ни на минуту не отходили друг от друга, постоянно обнимались.
Ее муж и продюсер Александр Корсун написал: «100 процентов это мы с тобой».
Певица в Stories спросила у своих фанатов, действительно ли они с мужем похожи на обезьянью пару.
Что ответили поклонники, неизвестно.
Напомним, MARUV отдыхает в Дубае, в одном из самых популярных отелей ОАЭ, и несмотря на критику, продолжает эпатировать публику своими нарядами. На днях она побывала на концерте российского рэпера Моргенштерна и показала, как танцевала тверк в ночном клубе. Певица также шокировала бедуинов, несясь на скутере по пустыне.
Фото из открытых источников263
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter