Чудеса: у Юлии Началовой остался сын, рожденный после ее смерти

После неожиданной смерти 38-летней певицы Юлии Началовой ее дочь Вера Алдонина осталась жить с бабушкой и дедушкой. Но часто видится видится с отцом Евгением Алдониным, проводит каникулы с его новой семьей.

Как оказалось, у Веры есть родной брат, по матери. Изданию Super стало известно о ребенке Юлии Началовой, родившемся после ее смерти. Отцом мальчика является юрист Вячеслав Кудря, с которым певица строила серьезные отношения, они мечтали о ребенке. Юля несколько раз пыталась забеременеть, даже прибегала к процедуре ЭКО, но не получилось.

Но ребенок Началовой таки родился, после ее смерти. Его выносила суррогатная мать.

Мальчик живет вместе с отцом, но часто видится с родителями Юлии и с ее старшей дочерью Верой Алдониной. Как пишет Super, мальчик очень похож на маму, особенно глазами. Отец малыша принял решение не показывать его общественности и не делать публичных заявлений.

Вячеслав Кудря с сыном был на семейном празднике по поводу дня рождения Веры.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года. Вскоре выйдет фильм о трагической судьбе певицы.

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