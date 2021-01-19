Модель «Victoria's Secret» обручилась со звездой фильмов «Отряд самоубийц» и «Робокоп»

Имеющая индийско-австралийские корни и проживающая в Нью-Йорке 25-летняя шведская модель Келли Гейл объявила на своей странице в Instagram о помолвке с популярным в Голливуде 41-летним шведским актером Юэлем Киннаманом. Киннаман известен по главной роли в ремейке фильма «Робокоп», а также по картинам «Отряд самоубийц», «Девушка с татуировкой дракона», «Код доступа «Кейптаун».

Келли поделилась фотографиями, на которых Юэль делает ей предложение. На одной актер, стоя на колене, протягивает любимой коробочку с кольцом. На другой пара обнимается на вершине утеса в Калифорнии, и на руке невесты видно подаренное женихом кольцо. «Самый прекрасный момент» и «Твоя навсегда» — подписала снимки Келли.

Келли — одна из звезд Victoria's Secret. Она также снималась для журнала Playboy. С Юэлем она познакомились на музыкальном фестивале Коачелла в апреле 2019 года.

Киннаман ранее был женат на тату-мастере Клео Ваттенстрем. Они расстались в 2018 году после двух лет брака. Гейл еще не была замужем.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», о своей помолвке объявил 66-летний актер Рэй Лиотта.

Фото Instagram

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