28.09 / 28.33 33.82 / 34.25
Киев: -16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Модель «Victoria's Secret» обручилась со звездой фильмов «Отряд самоубийц» и «Робокоп»

11:59 19 января 2021
Юэль Киннаман и Келли Гейл

Имеющая индийско-австралийские корни и проживающая в Нью-Йорке 25-летняя шведская модель Келли Гейл объявила на своей странице в Instagram о помолвке с популярным в Голливуде 41-летним шведским актером Юэлем Киннаманом. Киннаман известен по главной роли в ремейке фильма «Робокоп», а также по картинам «Отряд самоубийц», «Девушка с татуировкой дракона», «Код доступа «Кейптаун».

Келли поделилась фотографиями, на которых Юэль делает ей предложение. На одной актер, стоя на колене, протягивает любимой коробочку с кольцом. На другой пара обнимается на вершине утеса в Калифорнии, и на руке невесты видно подаренное женихом кольцо. «Самый прекрасный момент» и «Твоя навсегда» — подписала снимки Келли.

Келли — одна из звезд Victoria's Secret. Она также снималась для журнала Playboy. С Юэлем она познакомились на музыкальном фестивале Коачелла в апреле 2019 года.

Киннаман ранее был женат на тату-мастере Клео Ваттенстрем. Они расстались в 2018 году после двух лет брака. Гейл еще не была замужем.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», о своей помолвке объявил 66-летний актер Рэй Лиотта.

Фото Instagram

309

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Архип с матерью

Сын Наташи Королевой «убил наповал сюрпризом» для Игоря Николаева

Ксения Мишина

«Холостячка» Мишина развила тему своей беременности

Олег Винник

Рассекретили: стало известно под какой маской скрывается Олег Винник

Осадчая

«Что с тобой, Катя?» Осадчая расстроила подписчиков своим фото

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер