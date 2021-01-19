Алина Гросу высмеяла «главный недостаток» украинского локдауна

Певица Алина Гроссу выложила в соцсети ролик, пошутив по поводу того, как украинцы после завершения жесткого карантина будут «выходить в люди».

В своем Instagram она опубликовала видео, на котором изображает «блондинистую» посетительницу «МакДональдса», пришедшую в заведение после долгого перерыва и не знающую, куда сесть и что заказать — все такое вкусненькое…

«Чего вам особенно не хватает во время локдауна?» — поинтересовалась певица у фолловеров.

Ранее Алина Гроссу в шутливом ролике для TikTok спародировала дам, злоупотребляющих английскими словами. Она предстала перед подписчиками в розовом пеньюаре и бигудях — певица, полируя ногти, манерно рассуждала об одежде и ее стоимости.

Фото Алины Гроссу из социальных сетей.

280

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter