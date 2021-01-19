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Шоу-бизнес

«Холостячка» Мишина расцеловала «в губы» собаку, а затем — подругу

13:39 19 января 2021
Ксения Мишина

«Холостячка» Ксения Мишина, начавшая активно рассказывать фолловерам о том, как она проводит свой день, опубликовала свежие видео.

Так, в сториз появилось видео, где Мишина валяется на полу с сыном подружки и собакой, которую она смачно целует в нос. Сидящий на диване Александр Эллерт кричит, что это он подарил собаку Ксении, однако мальчик говорит, что тот обманывает, и что это его пес.

На другом видео Ксения встречает пришедшую в гости подругу — тренера Леру Ольховскую, с которой они обнимаются и целуются.

Правда, следует отметить, что эти два эпизода не следовали друг за другом — между ними произошел спор между Ксенией Мишиной и радоведущим Славой Деминым, который утверждал, что у актрисы и победителя шоу «Холостячка» Александра Эллерта не роман, а контракт.

Тем временем Мишина продолжает интриговать фолловеров, уже не в первый раз показывая, что не пьет спиртное. Подписчики не исключают, что актриса находится в «интересном положении».

Фото Ксении Мишиной из социальных сетей.

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