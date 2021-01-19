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Шоу-бизнес

Запиналась и подглядывала: Оксана Марченко не сумела выучить небольшой стих

14:40 19 января 2021
Оксана Марченко

Украинская телеведущая Оксана Марченко, недавно красочным мультфильмом поздравившая украинцев с Рождеством, опубликовала на своем канале в YouTube видеопоздравление с Крещением.

В Сочельник на фоне зимней природы ведущая читала стихи, посвященные светлому празднику. Но при этом постоянно отводила глаза в сторону, явно подглядывая в текст.

Напомним, киевлянке Оксане Марченко 47 лет. Она окончила исторический факультет Национального педагогического университета им. М.Драгоманова.

На телевидение попала, еще будучи студенткой, победив в 1992 году в конкурсе непрофессиональных телеведущих. В 19 лет стала лицом общенациональных каналов — сначала ЮТАР, затем УТ-3 и УТ-1.

В 2000 году Марченко основала телевизионную компанию «Омега-ТВ». Работала на телеканале УТ--1. Являлась автором и ведущей «Шоу Оксаны Марченко», вела талант-шоу «Україна має талант!» и «Х-фактор» на СТБ, «Время строить» на «Интере». Во время столь долгой и продуктивной работы на ТВ Марченко приходилось учить массу сценариев. Ее не единожды признавали лучшей ведущей развлекательных проектов.

В конце прошлого года Марченко женила своего старшего сына Богдана от бизнесмена Юрия Коржа. В сети считают, что жена Богдана Екатерина очень напоминает саму Оксану Марченко.

Фото lifestyle.segodnya.ua/

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