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Шоу-бизнес

"Мы расстаемся": певица MamaRika и актер Середа ошеломили всех заявлением

14:43 19 января 2021
MamaRika и Сергей Середа

Популярная семейная пара — актер «Лиги смеха», капитан команды «Одесские мансы» Сергей Середа и певица MamaRika заинтриговали поклонников неожиданным заявлением. В своем Instagram Сергей выставил историю, в которой, сидя вместе с супругой, говорит: «Мы расстаемся…» Однако после паузы добавляет: «С Киевом».

Артисты признались, что поменяли в столице уже три дома и нигде не могут ужиться. «Мы решили, что вся проблема в городе», — сказала Настя. Молодые люди переезжают на новое место уже через пару дней. Однако, до последнего скрывают, где именно теперь будут жить.

- Мы будем работать в Киеве и жить на два города, — рассказала Настя.

Подписчики Середы тут же отреагировали на такое решение артистов и стали выдвигать предположения, в какой же город они переедут. Чаще всего упоминается Одесса — родной город Сергея. Но некоторые предполагают даже, что это будет Барселона.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что MamaRika решила бросить пить и курить.

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