Виктор Павлик засветил голые ягодицы в проруби

Певец Виктор Павлик в Крещение Господне, несмотря на морозы, голым нырнул в ледяную воду. Так он традиционно отметил праздник. Для ныряния артист выбрал не водоем, а небольшой открытый бассейн.

Видео купания Павлик показал в Instagram. Виктор поздравил всех с Крещением и пожелал крепкого здоровья.

Ранее Виктор Павлик рассказывал «ФАКТАМ», что уже много лет придерживается традиции — раз в неделю с друзьями обязательно ходит в баню, он закаляется и обливается холодной водой, после бани ныряет в ледяную купель.

Напомним, вскоре Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репьяхова станут родителями. Будущая мама раскрыла срок беременности и показала трогательное фото малыша с УЗИ.

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