«Настоящий отец» второго ребенка Лободы решился на «крещенский подвиг»

Сотрудничающий с Светланой Лободой танцовщик Назар Грабар, которого блогер Лена Миро заподозрила в том, что он может быть отцом второй дочки певицы, впервые окнулулся в прорубь на Крещение.

Ролик с крещенским купанием Грабар выложил в строиз в Instagram. На видео запечатлено, как танцовщик заходит в воду и трижды окунается с головой. Потом он рассказал о своих впечатлениях, показав замерзшие и торчащие дыбом волосы. Назар Грабар признался, что нырял в прорубь впервые.

После возникновения слухов о романе сама Лобода от них отмахивалась, говоря, что у них с танцовщиком отношения партнерские. До этого людская молва делала отцом второго ребенка Светланы Лободы — младшей дочери Тильды — немецкого рокера Тилля Линдемана.

Недавно Назар Грабар снялся в откровенной фотосессии. Съемка велась в полумраке в бликах красного света, и танцовщик назвался «Красным драконом».

Фото Назара Грабара из социальных сетей.

1081

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter