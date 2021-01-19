Выкручивается, как может: комик Гарик Мартиросян «оконфузился» с Карабахом

Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на казусную ситуацию, сложившуюся во время шоу «Маска» и связанную с недавней войной между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Об этом Собчак пишет в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». По ее словам, генеральным спонсором программы является азербайджанская компания «Азерчай». Пятеро членов жюри — Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Родригез и Гарик Мартиросян по ходу действия оценивают конкурсантов и пьют из чашек с логотипом спонсора.

«Бросается в глаза, что Гарик Мартиросян либо обходится без напитка, либо ставит чашку на столе так, чтобы не было видно надписи «Азерчай», — пишет Собчак и добавляет: «Гарик — армянин, здесь азербайджанский спонсор, в рамках конфликта это наверное вызвало бы много вопросов, и вот он маскирует кружку».

Она также выкладывает в соцсети фотографии, подтверждающие ее слова.

Напомним, что 11 января в Москве состоялись переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении. Это была первая после завершения 44-дневной войны встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, которые отказались от традиционного рукопожатия.

Фото Гарика Мартиросяна из социальных сетей.

128

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter