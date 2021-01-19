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Шоу-бизнес

Дорофеева похвасталась новым рекордом своей скандальной песни, но нарвалась на критику

16:23 19 января 2021
дорофеева

Певица Надя Дорофеева продолжает ставить рекорды вместе со своим дебютным сольным треком «Gorit». Песня оказалась очень востребованной на сервере стриминговой музыки Spotify. Там хит Дорофеевой прослушали уже более миллиона раз.

В базе Spotify более 50 миллионов аудитотреков — в основном музыка. Сервисом Spotify пользуются те, кто хочет легально слушать новинки музиндустрии, не скачивая файлы на телефон или компьютер. С 2020 года Spotify доступен и украинским пользователям.

«У песни Gorit уже более 1 млн прослушиваний на Spotify меньше чем за 2 месяца! И, как оказалось, это лучший результат для украинского артиста», — похвасталась Дорофеева.

Впрочем, не все поклонники звезды разделяют ее восторг. Многие указывают, что ждали от Дорофеевой чего-то принципиально нового, а не песен, повторяющих творчество «Время и Стекло».

Ранее Дорофеева гордилась, что ее дебютный сольный трек вышел на первое место в чарте Itunes Украина, а также набрал 15 млн просмотров в соцсетях. Одновременно певицу подвергли критике из-за выбранного места для съемок клипа.

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